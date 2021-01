Entró en vigor el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares de las Naciones Unidas

Japón, el único país del mundo que sufrió la bomba atómica, no firmó el tratado por el momento y cuestiona su eficacia mientras las potencias nucleares no se sumen a él.

La mayoría de ellos afirma que, aunque no firman el presente tratado, sí suscriben al de No Proliferación , que busca impedir la diseminación de las armas nucleares a otros países.

