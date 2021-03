Entrevista de Enrique y Meghan cae como una bomba sobre la monarquía británica

“Fuera lo que fuera lo que la familia real esperaba de esta entrevista, esto fue peor”, afirmaba el diario conservador inglés The Times . “Meghan tuvo tendencias suicidas. Estaba preocupada por su bienestar psicológico. Lloró en un acto oficial. Y la familia real no ayudó”, agregaba el periódico, afirmando que se trata de “acusaciones perjudiciales” para la institución.

You May Also Like