Entrevista con el presidente de Avianca sobre acogimiento a la ley de bancarrota en Estados Unidos – Sectores – Economía

En el mercado, al momento, no hay mucha intención de invertir y menos en aerolíneas, y por eso estábamos en conversaciones con el Gobierno, para que nos den un préstamo que vamos a repagar. En marzo pagamos todos los salarios. En abril no descontamos los salarios del 50 por ciento de la plantilla y los demás sí tuvieron un descuento. En mayo pinta que no vamos a volar algo, y lo que dijimos la semana pasada es que les vamos a pagar a todos los empleados el salario mínimo legal.

Es algo que no queremos y no es la intención. Tenemos la caja y los ingresos de carga, pero en algún momento necesitaremos financiación para el resto del proceso.

A partir de que hagas un expediente de Capítulo 11 ya no hay capital. Los accionistas grandes que tuvimos ya no tienen este valor.

You May Also Like