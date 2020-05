Entrevista a médico infectólogo: “Confinar a la población es como matar moscas a cañonazos, pero es eficaz” | Noticias Univision Coronavirus

Después no hubo preparación, así que la disponibilidad de tests ha sido desastrosa. El intento de tener un mando único [en España hay 17 autonomías] no ha funcionado en compras y recursos, y la población de sanitarios infectados es cercana al 30% por falta de equipo de protección y en la población.

Un acierto enorme fue que desde el primer caso que se detectó se hizo un confinamiento por ley obligado. Solo trabajadores esenciales podían salir. No ha habido un pico como el de otros países; siguen produciéndose casos nuevos, pero se ha controlado bastante bien. Hoy tenemos 500 casos nuevos por millón de habitantes, de las más bajas del mundo. Sin embargo, cuando se empiezan a relajar las medidas drásticas es cuando comienza el peligro. Y ahí es cuando la cultura latina asusta porque es más difícil el cumplimiento de distanciamiento social, etc.

Todavía no se sabe con certeza el grado de inmunidad que genera la infección y por tanto la posibilidad de reinfectarse. Sin embargo, ese 2% de pacientes que vuelven a ser positivos para el virus varias semanas después de haber sido negativos siguen generando duda. Otra variable que no podemos perder de vista es la facilidad con la que mutan lo coronavirus. Aunque se está siguiendo minuciosamente estas mutaciones, de momento no se han detectado mutaciones que afecten a la proteína principal del virus. Pero debemos estar vigilantes ante la posible aparición de una cepa ‘nueva’ que pueda saltarse la barrera de anticuerpos y/o que tenga una virulencia peor.

Como decía, la pandemia es asimétrica desde muy diversos aspectos, no sólo en su distribución geográfica sino en la mortalidad y la respuesta ofrecida por diversos países. Confinar a la población es como matar moscas a cañonazos, cierto; pero es eficaz y si no has actuado con rapidez es probablemente necesario.

