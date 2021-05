Entrevista a Iratxe García

Necesitamos, primero, una verdadera política migratoria común y no 27 políticas diferentes. Una, y que esté basada en el principio de solidaridad: entre Estados y con aquellas personas que llegan a nuestro territorio. Necesitamos gestionarlo cumpliendo con los valores fundamentales. No puede ser que la frontera geográfica determine una u otra política migratoria. Tiene que haber solidaridad con los países que estamos sufriendo una mayor presión migratoria, y también solidaridad con las personas que llegan.

Creo que al inicio de la Conferencia no podemos descartar nada, pero tampoco dirigir. Vamos a ver cómo se desarrollan los debates, pero el foco no debemos tenerlo en los Tratados, sino en ver lo que la ciudadanía piensa. Además creo que con el actual Tratado [de Lisboa] todavía tenemos un margen de movimiento muy importante. Podemos avanzar en muchas políticas. No descarto –como algunos hacen– la modificación de los Tratados, pero tenemos que ver primero las prioridades.

