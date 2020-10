Entregaron alimentos a familias de la montaña

Fue una madrugada que valió la pena. Desde las 4:00 a.m. del pasado sábado, voluntarios de la Fundación Dr. Clown PTY se movilizaron desde la capital hacia cuatro poblados de la montaña capireña. A las 6:30 a.m. ingresaron por El Espino de La Chorrera. Atrás dejaron dos horas y media de carretera desde la vía Interamericana para llegar a Marganao, el punto de encuentro.

