entregará la mitad de las dosis previstas y los Estados empiezan a dudar

Según Reuters, y tras conocerse esos datos, AstraZeneca se ha comprometido a “esforzarse para cumplir”, pero parece que no lo hará. Ya en el primer trimestre planteó entregar solo 40 millones de dosis frente a las 90 que en un primer momento estaban firmadas . De momento, la Comisión no se ha pronunciado sobre esta nueva polémica.

