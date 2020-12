Entrega de jamones: ¿hay criterio político?

Mientras que el abogado Ernesto Cedeño, uno de los que le ha dado seguimiento al tema, argumentó que la estructura jurídica del programa Panamá Solidario no admite “ningún funcionario electo”, por lo que cuestiona que sean estos los que repartan los jamones. “Por supuesto que se está politizando [Panamá Solidario], porque hay diputados que han salido a manifestar que a ellos les han otorgado menos y no abastecen a su circunscripción. No es objetable el ayudar a los que menos tienen pero, claro que se ha politizado”, dijo. Cedeño, incluso, piensa que con estos recursos se le está dando oxígeno político a aquellas personas que con su equipo de trabajo están repartiendo.

“Trabajo directamente con las juntas comunales, y la supervisión de la junta técnica. El municipio me colabora en las entregas” explicó. Ahumada aseguró que la ayuda es para las personas que en este momento no están recibiendo ningún ingreso. Y explicó que utilizan un App para verificar el número de cédula del beneficiario, y que además existe un formulario donde se registran los datos de la persona que recibe la ayuda.

