“Entre todos los clubes no juntamos sus 30 millones”

Quedástesvos a gusto cos 30 millóns, nin clubs de primeira teñen ese investimento. Xuntamos os 80 clubs da categoría e non se manexa ese diñeiro. Lembramos entón fai dúas xornadas, Rodrygo 54 millóns, salvoulles os mobles ao final do partido ante o último da táboa. https://t.co/ZptmFrr2zW

Sabedes onde está diferenza? O Pontevedra a anterior xornada pasoulle por encima ao Castela 4-0, puideron ser 6. O Castela puxo mil desculpas afeando a vitoria granate, nós iso non o facemos, ao ganador felicítaselle. Unha vez dito isto, o de poñer a outra fazula non se estila https://t.co/ZptmFrr2zW

