Entre propuestas ciudadanas y el empuje a la constituyente

Galloway, por su parte, considera que este es el momento de hacer el cambio constitucional que desde hace años requiere el país. Aseguró que apoya la constituyente paralela porque es algo que está normado en la Constitución y no suspende los poderes, mientras que la originaria, que impulsan algunos dirigentes obreros, rompe los parámetros tradicionales y no se va a poder “controlar”.

Pero ya hay voces que han dicho que una constituyente no ayudaría al país. Es el caso del abogado Mario Galindo, quien en una entrevista en TVN dijo que “espero que fracasen en la recaudación de las firmas”. Explicó que no ve que una constituyente, en estos momentos, resuelva ninguno de los problemas del país.

