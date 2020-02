Entre mensajes y personajes | La Prensa Panamá

Ante la desbordada imaginación de los políticos criollos, el consultor político Antonio Sanmartín piensa que lo que los candidatos pretenden con este tipo de anuncios, es marcar diferencias. “Hay mucho ruido electoral y por eso los políticos tienen que buscar mensajes que los haga distintos, pero a veces por cumplir este propósito ponen cosas que causan risa”, dice. “¿Quién es “la hija de La Ñata”, me pregunto; supongo que mucha gente la conocerá, pero y entonces, ¿los que no la conocemos?”, advierte.

“Es una expresión interesante”, dice Montesano; luego señala que ese no deber ser un mensaje de campaña, porque para eso fue elegido “para trabajar, y no tiene la necesidad de justificarlo”, advierte .

You May Also Like