Entre las fauces del colibrí

Pero hay más tristezas y desventuras, como si no fueran suficientes, estas llegan hasta la oposición, si es que esta aún existe, pues sólo alza la voz cuando sienten sus intereses políticos menguar, esos que tienen la misma credibilidad y honor que tienen los mercenarios, si esos, que al día de hoy no han construido patria, sino que se han servido de ella, así de triste es estar ¡entre la fauces del colibrí!

Un país con un presupuesto “finito” como en innumerables veces ha indicado el siempre vacilante, falto de acción y culpable por omisión del señor Presidente, pero que sigue regido por la opulencia del Gobierno, en donde no se reduce el presupuesto general del Estado, donde no se suspenden los viáticos, ni se sesga los gastos de representación y demás gastos superfluos. Este es el país donde se dobla el presupuesto del Ministerio de Seguridad, pero donde se recorta el presupuesto del Ministerio Público, pero quizás más doloroso e inentendible, donde se recortan los presupuestos de Universidades y centros de investigación, así de oscuro y tenebroso es nuestro panorama, donde la fuerza impera más que el conocimiento.

Nos sentimos condenados al fracaso, pues los tres Órganos del Estado no están trabajando en armónica colaboración como dicta nuestra infausta y dictatorial Constitución de 1972 y sus innumerables e ineficaces parches, al menos no por el bien general del país, sino buscando a todas luces dádivas o beneficios personales y mezquinos. Es inexplicable que en varios países del entorno se esté procesando a varios es funcionarios que aprovechándose de la pandemia quisieron o hicieron que sus gobiernos compraran productos innecesarios, de mala calidad o a precios astronómicos y en nuestro terruño estos “escándalos” hubiesen quedado como meros bochinches de barrio, sin ningún tipo de consecuencia jurídica al menos palpable hasta el día de hoy, es vergonzoso, pero sobre todo encierra a las autoridades en un halo de complicidad del cual tarde o temprano esperemos se les pase factura.

