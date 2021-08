entre las buenas intenciones y los vaivenes políticos

La justicia de paz panameña es un modelo emulado del que opera en Chile; en el país vecino lleva alrededor de 10 años y se realiza con un alto grado de satisfacción. Lamentablemente pareciera ser que no hay capacidad en quien ejerce el cargo, lo que nos remite al método de selección y a los requisitos impuestos para ocupar dicha función. Insisto en la deuda que mantenemos como nación en la capacitación actualizada y constante de los jueces de paz y en lo ajenos que pueden llegar a ser sobre el enfoque en derechos humanos que debería guiar sus decisiones. Ya conocemos las falencias, no tenemos excusas para combatirlas y levantar un sistema que bien implementado brindaría participación a las comunidades en soluciones prácticas y positivas a sus problemas.

De irse al Órgano Judicial se desvirtúa la figura. Fue creada para que ciertos conflictos no deriven en causas legales y así descongestionar los tribunales. Sin embargo, la deficiencia de la figura ha provocado que sigamos acudiendo a la justicia ordinaria. Si se definiera y cumpliera el perfil de la función, el sistema debería desarrollarse de manera ideal. Uno de los enunciados que no ha sido posible cumplir es que los seleccionados para ser jueces de paz deberían contar con “autoridad ética reconocida por la comunidad”.

Los jueces de paz como individuos se ven desbordados ante la realidad social; ellos han encontrado su propia rutina para servir de paliativo a la excesiva litigiosidad de las comunidades, sin embargo, saben sus límites y son los más necesitados de que nos pongamos de acuerdo en cómo mejorar el sistema. No puedo criticar a quienes están en el frente de batalla y nadie les ha tendido la mano para mejorar lo que se vive. Sin embargo, no puedo perder de vista que todo sistema de sanción debe estar legitimado por un debido proceso y esto se incumple en muchas oportunidades.

Una jurisdicción que ha perturbado la convivencia en la sociedad; es otra muestra de cómo crear leyes sin la planificación presupuestaria crea mayores conflictos. La sociedad no ha logrado encontrar paz y la razón es que nuestra sociedad no tiene una cultura de paz. La perturbación no es por la filosofía de la ley, es por la ausencia de herramientas para poder materializar esta filosofía en la sociedad.

