Entre la pasión y la moralidad: Catar 2022 en el ojo de la tormenta

Cuando Catar fue seleccionado como anfitrión del Mundial, no era un secreto que carecían de la infraestructura necesaria para sostener un evento de tal magnitud, tampoco era desconocido que los migrantes trabajadores carecían de derechos y condiciones laborales aptas y seguras. Aún así, poco o nada hizo la FIFA para exigirle a Catar evitar la explotación de personas que, guiadas por la necesidad, se trasladaron a Catar: pagando cargos ilegales de reclutamiento, en muchos casos, sin la posibilidad de cambiar de trabajo, manifestarse, o reclamar en caso de no pago de sus prestaciones labores y sin ningún tipo de posibilidad de solicitar un remedio adecuado, para ellos o sus familiares que le sobreviven, en caso de accidentes y muertes.

Si bien puedo continuar narrando las prácticas discriminatorias contra las mujeres, no podemos dejar de mencionar la persecución contra los miembros de la comunidad LGTBQ+, ya que, en Catar, además de la sanción mencionada en el párrafo anterior, también se castiga con prisión de 1 a 3 años por “instigar” a otro hombre a cometer actos de sodomía e inmoralidad. Personas son vigiladas y detenidas arbitrariamente por las autoridades, golpeadas, acosadas y sometidas a “terapias de conversión” cuando se tiene la “sospecha” que están involucradas en prácticas homosexuales. Esta situación no ha sido motivo de vergüenza para las autoridades cataríes, incluso Khalid Salman, el embajador de Catar para el mundial, ha declarado públicamente que la homosexualidad es producto de “daño cerebral”.

