entre la ilusión y la máxima cautela

Como lateral, parece no poder sacar su mejor versión. Lo extraño es que el asturiano no le haya usado aún en su posición idónea. Ante Croacia y en un hipotético duelo ante Francia, su exuberancia física se antoja como importantísima.

Irregularidad ante el gol. No sirve demasiado hacer cinco goles un día si en los dos partidos anteriores solo has podido meter uno ante Suecia y Polonia. La irregularidad ante la meta contraria sigue lastrando a una selección que se atasca ante equipos que se encierran atrás. Y eso, en un torneo de eliminatorias, puede ser nefasto.

La primera fase no suele ser buen baremo para calibrar las opciones de las selecciones . Poco rodaje –más en el caso de España por el positivo de Covid y el consiguiente aislamiento del grupo– y rivales a menudo de escaso nivel hacen que no sea hasta los cruces cuando se demuestre de qué pasta están hechos los equipos.

You May Also Like