Entre espera y desvío por África, los costos impredecibles del bloqueo del Canal de Suez

Bloqueo no significa automáticamente pérdida, dice a la AFP Jai Sharma, abogado especializado en el transporte marítimo para el gabinete Clyde and Co.

El portacontenedores Ever Given, de bandera panameña , encalló el martes por la noche en el Canal de Suez durante una tormenta de arena, bloqueando una de las vías navegables más transitadas del mundo.

