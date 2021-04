entre el simbolismo y las consecuencias reales de la tragedia

Según el número de muertos oficial, reconocido por la comunidad internacional, solo 31 personas murieron como resultado inmediato de la explosión, mientras que la ONU estima que solo 50 muertes pueden atribuirse directamente al desastre. En 2005, no obstante, anticipó que un mínimo de 4.000 podrían haber fallecido como resultado de la exposición a la radiación, muchas de ellas residentes de Prípiat, cuyos 50.000 habitantes fueron evacuados para no volver jamás.

