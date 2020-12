Entre el periodismo y la literatura

11 septiembre 2014

En su célebre entrevista con George Plimpton (The Paris Rewiev, primavera de 1958) vierte muchas de sus opiniones sobre este trabajo tan peculiar. Siempre me ha resultado especialmente agudo cuando se refiere a asuntos como la disciplina del novelista, los problemas de la estabilidad emocional y económica o los riesgos de la filiación política expresa del escritor en sus textos literarios.

No es raro, entonces, que cuando en el año 1989 decidí dejar mi trabajo como reportero del diario Juventud Rebelde (JR) y pasar a la revista La Gaceta de Cuba en busca no solo del universo del periodismo cultural, sino y sobre todo, de tiempo para escribir sin la presión del periodismo diario, aquella opinión de Hemingway estuviera pesando en mi decisión.

A partir de 1996, cuando me dedico profesionalmente a la literatura, el periodismo se convirtió para mí en un oficio acompañante o complementario, a través del cual he mantenido una relación dinámica y contemporánea con la realidad cubana que sería absurdo e improcedente pretender realizar desde la novela.

En tiempos en que he estado inmerso de la redacción de algunas de mis novelas, la presión sostenida del compromiso periodístico ha sido una carga que he debido arrastrar y tratar de resolver del modo más digno posible, pues el lector que me recibe no es culpable de mis complicaciones laborales y merece siempre el mayor respeto.