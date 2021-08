Entre el dolor y la rabia: mujeres en Afganistán

Las interpretaciones del Corán difieren, al igual que con la Biblia, y la del Talibán es la más despiadada y brutal. Este desprecio de base por las mujeres es conceptual y emocionalmente tan inaceptable como el racismo en el pensamiento humanista moderno y proviene de miedos atávicos que ya no tienen cabida en el mundo contemporáneo. Lo mismo puede decirse del pensamiento que interpretando pasajes de la Biblia, pretende despojar a las mujeres de su libertad y autodeterminación, proporciones guardadas claro está, cuando se compara con las flagelaciones y ejecuciones públicas de mujeres llevadas a cabo por el Talibán. Pero no nos engañemos: todo comienza con ideas falaces que el miedo articula.

Mujeres que no conozco -y quizás nunca conoceré- pero que son hermanas allende los continentes, que viven el horror de no ser consideradas como seres humanos con capacidad de voluntad propia, supeditadas a la servidumbre de un imperativo biológico: tener útero, y un imperativo social falaz de ser inferiores a los varones, declaradas como tal por clérigos y jueces -varones todos- donde las leyes y los textos religiosos son porosos y se aplican indistintamente, como si el desarrollo del pensamiento socio-político -o la decodificación del genoma- jamás se hubiese dado. Las afganas -entre la impotencia y la incertidumbre- se encuentran hoy a merced de una primera promesa publicada el martes por el régimen talibán: “respetar a las mujeres según los principios del Islam”. Principios que perpetúan esquemas de protección, control, obediencia y dependencia como si de la propiedad de un animal doméstico se tratara.

You May Also Like