Entre el clientelismo y el debate político: Antonio Saldaña

¿Qué ocurrió con el PRD en los últimos 20 años? Primero, fue “asaltado” por una fracción de la oligarquía y sus borregos de capas medias, quienes además de suplantar el debate por el clientelismo, lo subordinaron a las ambiciones presidenciales–personales y, ya en el control del gobierno, se dieron a la tarea de prácticas negativas como el nepotismo, el tráfico de influencias y el cohecho. Ello provocó que en las dos últimas elecciones presidenciales no hiciera ninguna diferencia entre la propuesta del PRD y las otras fracciones de la oligarquía dominantes en las demás morisquetas de partidos políticos. Ya no era el partido de “nuevo tipo”, de propuestas, de debate, sino uno más del montón. El resultado: dos derrotas electorales presidenciales consecutivas, una más aplastante que la anterior.

No representan la diversidad ni expresan la voluntad mayoritaria de la Nación, pues más del 50% de la población no está inscrita y menos quiere saber de ellos. Estos son empresas personales de carácter clientelar que a lo sumo encarnan intereses de cúpulas. A eso, y menos que eso, se han reducido, fenómeno al que no escapa el otrora glorioso partido del “proceso revolucionario”, con el que se identificaron centenares de miles de panameños, convencidos de la validez del torrijismo y de la ideología social democrática a la que se adhirió y proclamó el PRD en sus documentos fundamentales (programa, declaración de principios y estatutos).

