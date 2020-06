entre 200 y 1.300€ a la semana

“Muchas familias que tenían apartamento en la playa ponían en alquiler su propiedad en julio y agosto para obtener una mayor rentabilidad. Ahora quieren ellos disfrutar la mayor parte del verano por lo que no ponen semanas en alquiler y se reduce la oferta”, explica José María Basañez, Presidente de TecniTasa. Basañez desvela que este año, además, han detectado que las estancias son algo más largas: “A las familias no les importa pagar algo más y alargar el tiempo de estancia , por si se produjese un repunte del virus poder quedarse más tiempo teletrabajando desde la playa”.

