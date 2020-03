Entra en vigor acuerdo entre Rusia y Turquía de alto el fuego en Idlib

Turquía acusó a Rusia de no respetar los acuerdos de Sochi, que garantizaban el statu quo en el terreno y la suspensión de bombardeos en Idlib, mientras que Moscú acusó al gobierno turco de no hacer nada para “neutralizar a los terroristas” en esta región.

Al inicio de su encuentro, Putin presentó sus condolencias a Erdogan. “Tenemos que hablar para que no se vuelva a producir y no destruya las relaciones ruso-turcas”, subrayó mientras su homólogo turco aseguró que esperaba que la negociación “alivie a la región y a nuestros dos países”.

