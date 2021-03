Entra a debate proyecto para pagar prima a funcionarios

La propuesta, que consta de nueve artículos, es impulsada por los perredistas Leandro Ávila y Héctor Brands, y ya ha levantado voces a favor y en contra. Para el economista y exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, Rolando Gordón, no es mala la propuesta, pues ya otras instituciones otorgan ese beneficio. Pero, advirtió que debe ir dirigida al empleado de carrera y no para favorecer designaciones políticas.

