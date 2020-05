“Entendería la cancelación de los Juegos si no se pueden celebrar en 2021”

“Definitivamente, los Juegos serán diferentes y tienen que ser diferentes . Si todos hemos aprendido algo durante esta crisis, es que hay que tener en cuenta lo esencial y no tanto sobre las cosas agradables. Esta concentración en lo esencial debería reflejarse en la organización de estos Juegos, no debería haber tabú”, comentó el campeón olímpico de esgrima en Montreal’76.

“Francamente, lo comprendo. No se puede contratar siempre entre 3.000 y 5.000 personas en un Comité Organizador . No se puede cambiar todo el calendario mundial de eventos de las principales federaciones cada año y no puedes dejar atletas en la incertidumbre”, aseguró Bach en declaraciones a ‘BBC Sport’.

You May Also Like