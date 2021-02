Enseñanza del folclor sería obligatoria, sigue el debate en la Asamblea Nacional

El lunes 22 de febrero llegó a primer debate, ante la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, el Proyecto 499, mediante el cual se pretende insertar de forma precisa la asignatura de folclor en todos los centros oficiales y particulares del sistema educativo panameño.

Con los votos de todos los comisionados pasó a segundo debate, con la observación del presidente de la Comisión Héctor Brands y otros, de la necesidad de participación del Meduca y Micultura por tratarse de un tema que necesita del aporte técnico de otras instituciones.

“Unidos por el folklore en la educación” agradece a todas las personas involucradas, el interés por el Proyecto 499 y hace un llamado al ejecutivo y a la sociedad en general a sumarse hacia el logro de este objetivo, para que, a mediano plazo, la niñez y la adolescencia de nuestro país se encuentre inmersa en el conocimiento, práctica, valoración de sus manifestaciones y tradiciones propias de la región en donde convive.

El Proyecto 499, a futuro, convertido en ley, será un instrumento que hará valer en nuestros estudiantes el derecho universal a recibir educación equitativa en cuanto a derechos culturales como miembro de una colectividad específica, instituyéndose en los centros oficiales y particulares. Por lo tanto, se reforzará por generaciones el sentido de pertenencia local, regional y nacional, fomentando valores que representan la semilla, que bien abonada en las aulas de clases y el entorno, germinará en la comunidad educativa: la solidaridad colectiva, el apego a las tradiciones y manifestaciones folklóricas y a la valoración de su identidad como Nación.

CURIOSO

Han pasado 9 presidentes y 15 ministros de Educación desde que se promulgó la

Ley 4 del 28 de enero de 1988, actualmente algunos defienden que no es

necesario una nueva ley, sostienen que se debe reglamentar la existente, pero no

podemos reglamentar lo que no está señalado en la misma, recordemos que no se

desarrolló ningún artículo que establezca el folklore como asignatura.