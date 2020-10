Ensayos de exposición al covid en humanos: Reino Unido firma contrato

La Organización Mundial de la Salud descubrió recientemente que remdesivir no parece salvar la vida de los pacientes con covid-19, ni ayudarlos a recuperarse más rápido. Y no hay datos que sugieran que ayude a los pacientes al inicio de la infección. La guía actual es que no se debe administrar dexametasona a los pacientes a menos que estén gravemente enfermos.

Los ensayos de exposición no son nada nuevo y se han realizado para el cólera, la fiebre tifoidea, la malaria e incluso la influenza. Pero a diferencia de esas enfermedades, todavía no tenemos un tratamiento completamente efectivo para el covid-19, en caso de que la vacuna experimental falle.

Un artículo de septiembre en el New England Journal of Medicine argumentó que los ensayos de exposición podrían «acelerar el desarrollo de rondas posteriores de candidatas a vacunas». Así como ayudar a los investigadores a ver mejor cómo el virus ataca el cuerpo humano.

Los críticos se preocupan por exponer a las personas a un virus para el que no existe un tratamiento a prueba de errores. Y dicen que los voluntarios jóvenes y sanos no son representativos de la población en general.

