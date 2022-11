Enriquecimiento injustificado de Chichi De Obarrio derivó en blanqueo, según una jueza

De Obarrio abandonó Panamá a finales de 2014, después que terminó la gestión de Martinelli. Estuvo en paradero desconocido por varios años y, en abril de 2021, fue detenido en Italia por la policía, que hizo efectiva una solicitud de Interpol emitida en el 2019, toda vez que entonces era requerido por la justicia de Panamá. Sin embargo, no pudo ser devuelto al país debido a que entre los dos países no existe un convenio de extradición.

