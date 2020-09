Enrique y Meghan niegan vínculo con ‘Finding Freedom’

Sin embargo, algunos amigos de la pareja hablaron con los autores, que escribieron un libro bastante favorable a la pareja, afirmando en particular que el príncipe fue el impulsor de la decisión de retirarse de la familia real, y no la actriz estadounidense.

Cuando se publicaron extractos del libro en The Times en julio, un portavoz de los duques declaró que estos no contribuyeron al libro.

“La demandante y su marido no colaboraron con los autores del libro, no fueron entrevistados para él ni proporcionaron fotografías”, aseguró Justin Rushbrooke, el abogado de la exactriz.

Los abogados de Associated Newspapers afirmaron ayer que querían modificar su defensa, diciendo que la duquesa de Sussex había “cooperado con los autores” de Finding Freedom , un libro publicado el 11 de agosto por los periodistas Omid Scobie y Carolyn Durand, “en particular dándoles o permitiéndoles recibir información sobre la carta”.

La exactriz estadounidense, de 39 años, demandó en Londres a Associated Newspapers, la empresa editora de los diarios Mail Online, Daily Mail y Mail on Sunday , acusándola de invadir su privacidad al publicar en agosto de 2018 extractos de una carta a su padre, con quien tiene tensas relaciones.

