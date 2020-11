Enrique Piñeyro o cómo sacarle las vergüenzas al mundo mirándolo desde un avión

“En aviación se pueden hacer muchas cosas frente a un problema y ninguna de ellas es negarlo, porque es cuando te la pegas”, expone con toda claridad Enrique Piñeyro, argentino, nacido en Italia, médico, comandante de línea aérea, actor, productor y director de cine y de teatro, cocinero y, además, el protagonista del espectáculo Volar es humano, aterrizar es divino, que regresa a los Teatros del Canal desde mañana día 5 y hasta el día 8 de noviembre.

Volar es humano, aterrizar es divino es un show, con una cabina de avión a tamaño real que pesa 400 kilos, en el que el piloto y cómico mira el mundo en el que vivimos desde el punto de vista metódico y lógico con el que se hacen las cosas en aviación, pero siempre “usando el humor como vehículo, porque la prédica con el dedito levantado es insoportable y no le gusta a nadie“, apunta Piñeyro.

El creador del show ha venido a España –Madrid está entre sus ciudades predilectas– infinidad de veces y ha pasado aquí estos últimos meses, así que ha llenado el espectáculo de localismos.

“Voy por carretera y veo un cartel que pone ‘curva peligrosa’. ¿Pero están locos? No se pueden hacer curvas peligrosas. Nadie aceptaría una pista peligrosa en aviación. Y encima le ponen un cartel enorme, como si estuvieran orgullosos. Hay cosas que se aceptan en superficie que no se aceptan en aviación”, expone con humor.

Y es que la publicidad, las expresiones, la forma de hablar… todo puede mirarse desde el punto de vista de cómo se hacen las cosas en un avión y nada pasa el filtro. “Si adaptas un discurso político a la forma de comunicar en aviación, por ejemplo, se vuelve gracioso, porque lo último que te dicen es lo importante: a dónde van, qué van a hacer y cómo lo van a hacer”, adelanta el cómico.

En Volar es humano, aterrizar es divino hay para todo el mundo: “Obviamente los temas son parecidos a los que podía haber en otros países, hay políticos, médicos y pilotos, pero después se invita a profesiones con sus particularidades y en España le toca especialmente a los arquitectos”, revela Piñeyro. Y “en este mundo patas arriba que estamos viviendo y el manejo político de este asunto también da para cortar mucha tela”, dice sobre el tema del coronavirus.

Y es que Piñeyro, ayudado de escenografía y efectos, expone las contradicciones de un mundo que “no se mira a sí mismo con sentido crítico”. Y para eso están, opina, los comediantes, para arrojar luz sobre esas vergüenzas. “Tenemos cierto espíritu sádico que nos hace reírnos de los errores ajenos y no de los propios, por lo menos en mi caso”, confiesa.

Y es que para Piñeyro hay “dos formas de ganar dinero sin trabajar: una es ser actor y otra es ser piloto“, porque “es como seguir jugando como cuando eras chico, solo que te dan un Boeing de verdad. Te dan el juguete con el que juegas cuando eres niño. Llamar a eso trabajo siempre me costó”, dice.

Precisamente, para este emprendedor lleno de inquietudes, ser piloto y actor son las dos herramientas que le “permiten comunicar todas las cosas que en la aviación se hacen y que si las aplicáramos en el tránsito vehicular, en las investigaciones policiales, en la práctica médica, en la comunicación judicial, en el derecho… se haría de este mundo un lugar mejor”. Y así, viendo esa posibilidad que no se utiliza, siente “la necesidad de decir ‘miren para acá, que hay otro mundo posible’”.

La idea es que el espectador se divierta, que se ría y que se lleve una idea de «la filosofía, la metodología, la percepción del riesgo y el peligro que tenemos los pilotos» y, además, que sienta “tranquilidad a la hora de subir un avión“, y “probablemente que salgan aterrados de todo el resto, que para mí sí son cosas letales”, bromea solo a medias el piloto.

Entonces, si es posible hacer las cosas mejor… ¿por qué no las hacemos? “Porque se tiene la sensación de que nadie te va a pedir cuentas, que si no es problema tuyo, no pasa nada”, expone Piñeyro. “En la superficie los momentos de peligro real, de que pueda pasar algo realmente grave, son muy pocos y se convierten en temores abstractos“, y no están entre nuestras prioridades.

Y por el temor al error. En aviación “no nos enojamos con la gente que se equivoca, lo asumimos como parte de su conducta. Pero en el ámbito laboral habitual el error ajeno se usa para construir poder propio y para humillar, sancionar… En aviación por más jefe que seas, lo que le pedimos a lo copilotos es que sean asertivos y marquen el error“. Y es que la filosofía aeronáutica “es un poco más complicada a la hora de ponerla en práctica, pero después la vida es más fácil”, promete Piñeyro.