Enrique Lau, sin responder por sobreprecios en Hospital Covid

“El reportaje me dejó de una pieza y me sorprendió el nivel de sobreprecio que estamos hablando. Es indignante, aún en tiempos de emergencia se pudo considerar los precios máximos y mínimos del mercado”, dijo Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. A su juicio, la Contraloría General de la República (CGR) ha abandonado su función de control.

Lau dijo que no había leído el reportaje y que la entidad que dirige se pronunciaría. La Prensa le recordó que su respuesta de pronunciarse a la mayor brevedad era la misma que había dado la semana anterior. Después de ello, Lau no volvió a hablar con este medio.

“He ordenado que me faciliten los elementos para poder contestar lo que Ud. me pregunta, tal como le puse en el chat anterior”, respondió el funcionario.

