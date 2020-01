Enrique Iglesias y Ana Kournikova serán padres por tercera vez

Borrego también aseguró haber tenido confirmación visual: dijo que estuvo tan cerca de la tenista que pudo darse cuenta de su vientre abultado: “Alguien me dió acceso a estar cerquísima y estoy en calidad de informar que no está embarazada, sino que está embarazadísima”.

¡Por si no lo sabían! Por estas fechas, en el 2018, el cantante Enrique Iglesias y la ex tenista Ana Kournikova presumían públicamente por primera vez a sus mellizos, Nicholas y Lucy. Y este miércoles, el programa de espectáculos “Suelta la Sopa” -de la cadena Telemundo- confirmó que la pareja espera a su tercer hijo.

