Enrique Iglesias anuncia su retiro de la industria discográfica

“Nunca dejaré de hacer música, nunca dejaré de escribir canciones porque me encanta escribir canciones, pero lo haré de una forma diferente; no necesariamente tienen que estar en un viejo paquete que es un disco.

“No es algo en lo que haya pensado en los últimos meses; es algo en lo que he pensado en los últimos años. Es un álbum del que habrá volumen 1 y volumen 2, pero es el final . Estoy en ese momento en mi vida en el que creo que es el momento correcto de hacerlo. He pensado en esto desde 2015″, manifestó Iglesias.

