Enrique del Pozo regala a Concha Velasco su dueto inédito que estará disponible el día de Navidad: “Será un éxito”

Enrique del Pozo recupera la canción Recuerda, un tema inédito que grabó junto a Concha Velasco. La canción, que se daba ya por perdida, estará disponible en plataformas digitales a partir del día de Navidad. La colaboración sale a la luz por primera vez a petición de la artista y gracias a la ayuda de su hijo, Manuel Velasco.

La salud de ambos cantantes no está pasando por su mejor momento. Mientras que el círculo más cercano de la vallisoletana ha asegurado que se encuentra un poco “flojita”, el madrileño acaba de recibir el alta del hospital en el que estuvo ingresado durante diez días este mes de diciembre.

Así, el actor ha querido darle un regalo muy especial a su amiga. En su cuenta de Instagram publicaba un mensaje para su compañera: “Gracias a ti Concha, por años de grandes y maravillosos momentos y por uno de los grandes regalos profesionales. El que más deseo y deseamos es mucha salud para ti. Te quiero Concha”.

En la misma publicación, el colaborador televisivo también daba las gracias al hijo de la cantante: “Gracias por tu cariño siempre conmigo y ayudar con tantas facilidades para hacer posible este proyecto 2022. Eres un ejemplo personal y profesionalmente. Te quiero, lo sabes. Me dijiste que sería un buen regalo para tu madre y para ti estás Navidades. Aquí está”.

En una entrevista a Diez Minutos, el artista ha querido explicar el porqué de esta acción. “Es una adaptación al español que hago de un tema de éxito mundial del grupo Mama’s and The Papa’s y, por años de amistad, le pido a Concha hacer el dúo. Me dice que ella (estaría) feliz y justo al día siguiente de venir de un crucero con sus hijos y Paco Marsó se graba la canción en Madrid. El plan promocional era lanzarlo independiente de un disco grabado por mí con versiones originales en español de temas internacionales, pero se paraliza la promoción y, por un tema ajeno a Concha y a mí, no podemos hacer el videoclip”, ha asegurado.





“Gracias a Manuel ha sido todo fácil y rápido. Recibir el mensaje de que será un gran regalo de Navidad para su madre, me emocionó. Para mí, antes y ahora, es un momento de los más importantes de mi carrera profesional”, ha finalizado el cantante.