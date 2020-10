Enrich y Luna admiten que grabaron sin consentimiento de la mujer su vídeo sexual y acusan a Silvestre de difundirlo

“Quiero pedirle perdón a ella por las imágenes duras, me arrepiento mucho, no lo puedo ni mirar, pero así fue “, ha dicho durante el juicio Enrich, actual capitán del Eibar. Luna, que ha llegado a ponerse a llorar , ha asegurado que “nunca lo hicieron para hacerle daño, ni mucho menos”.

La fiscalía y acusación particular, que aún no han elevado sus peticiones a definitivas porque el juicio continúa a las 13.45 horas, reclaman 5 años de cárcel para Enrich y Luna, mientras que Silvestre se enfrenta a una petición de 2 años de condena por parte del Ministerio Público y de 3 por la representación legal de la denunciante.

