Enorme enfado de los fans de los New York Jets tras la primera victoria del equipo en la temporada de la NFL

El actual quarterback de los Jets quedaría relegado a un segundo plano si Trevor Lawrence llegase a New York, pero lo cierto es que Sam Darnold tiene maneras de estrella de la NFL, o al menos de mariscal de campo con una carrera por delante. Si no llegase un quarterback al equipo, tendría ante sí una oportunidad de lujo de consolidarse y seguir adelante vestido de verde. Algo que los fans de los Jets parecen no barajar con el disgusto de haber ganado a los Rams.

“Esta victoria sólo va a doler durante los próximos 15 años” , declaró Rex Ryan en ESPN. El que fuera entrenador de los New York Jets entre 2009 y 2014 se mostró tan disgustado como cualquier aficionado por la victoria. “Como fan de los Jets, quiero a Trevor Lawrence en la Gran Manzana. Tiene mucho talento. La gente dice, ‘el otro chico de Ohio State es muy bueno’… OK. Sinceramente, creo que esta victoria es una derrota” .

La victoria de los New York Jets sobre Los Angeles Rams correspondiente a la jornada 15 de la temporada en la NFL significó la primera alegría para el conjunto de la Gran Manzana, que no había ganado ningún partido hasta la fecha. Sin embargo sus fans se llevaron un tremendo disgusto con el éxito de su equipo, que ahora pierde opciones de conseguir el número 1 del próximo draft, en el que todo apunta a que Trevor Lawrence , quarterback de Clemson, será el elegido.

