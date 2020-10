Enola Holmes, el nacimiento de una nueva detective

Entre los valores de la amistad, la independencia y la valentía, Enola Holmes nos demuestra que no es necesario sacrificar los efectos especiales en el desarrollo de un relato nuevo. Pese a la presentación de algunos puntos débiles en la trama –y que no logran desarrollarse por completo–, su calidad de guion e interconexión de historia, posiciona la cinta como candidata a revisitas de las audiencias.

Durante el camino somos envueltos en una historia juvenil de Holmes; más allá de ser una “copia” de su famoso hermano mayor, los objetivos que Enola debe cumplir se pueden ramificar en sobrevivir en el mundo real del que fue privada y encontrar su propio camino en la transición de niña a mujer joven. Cabe destacar que no es un personaje común y dista mucho de lo que Nancy Drew tenía acostumbrada a la audiencia a ver cuando se trata de detectives femeninas, lo que acaba por darle mayor personalidad e impulso a la historia de Enola; ella no solo quiere resolver el misterio, necesita encontrar a su madre y probar varios puntos cuando lo haga.

