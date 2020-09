‘ENOC’ de Ozuna alcanza el número 1 en España en su segundo asalto

Cambia la tercera plaza , que abandona Mamichula del combo encabezado por Trueno y pasa a ser ocupada por Ayer me llamó mi ex , de Khea y Lenny Santos. Además entra muy fuerte Tu foto del DNI, la reelaboración del tema de Marmi en compañía de Aitana, y debuta en el quinto lugar.

En el top 10 aún hay espacio para dos discos más recién alumbrados, Escapadas de Antonio Vega (que salta directo al sexto lugar) y We Are Chaos , del estadounidense Marilyn Manson (octavo).

You May Also Like