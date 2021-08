Enlaces de ‘amistad’ en permisos de ocupación

Sin entregar un sustento, Araúz aseguró que “la única empresa interesada” en ocupar el muelle 8 del astillero de Balboa fue Stward Agency, Inc., que presentó una solicitud escrita –que no fue entregada a este medio– para dar mantenimiento a naves y otros servicios. Araúz, resaltó que durante el mes que duró el trámite de aprobación, no se presentó otra empresa interesada.

La investigación de La Prensa, empero, encontró inconsistencias en la historia de Araúz. Para empezar, el funcionario conoce a Moreno, al menos, desde 2007. Y no es solo un usuario más de la AMP. Ambos son suscriptores y figuraron juntos en la directiva, desde abril de 2007, en la sociedad Kuna Yala International, Inc.: Araúz, secretario y Moreno, presidente (ver facsímil).

