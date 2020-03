Enganchón entre el presidente de la AFE y Juan Antonio Alcalá por una noticia del periodista

Decidle a Alcalá , que todo es Fake News , y que su informador Queco Piña toma pastillas para mentir, no hay ningún acuerdo de este tipo , esto no es un casino por favor, @afefutbol y @laliga nos sentamos y hablamos de este grave problema buscando soluciones SERIAS. #FakeNews https://t.co/zD3YsryNoL

Una vez más, el presidente de la Asociación desestimó la noticia del presunto acuerdo y fue más allá cuestionando la fiabilidad de Piña como fuente. “Piña no es trabajador de AFE, me resulta extraño que un miembro de la Junta tenga que defender a los jugadores, tenga información de un director. La reunión que tengo con Tebas y Gil, la información no la puede tener Queco Piña ni ningún director “, afirmó.

