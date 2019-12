enganchados al arte de dibujar letras y escribir a mano

Este es su primer libro, con el que ha cumplido “un sueño, han sido unos nueve meses de idas y venidas, nervios… pero sobre todo mucha ilusión, me he encargado personalmente de cada proceso cuidando hasta el más mínimo detalle”, algo que, según él, “se nota en el resultado final”. Se lo ha pasado tan bien que ya tiene claro que “no será el último” que publique.

A Iván le parece algo bueno, pues “ha generado cierto interés” en conocer “los procesos artesanales que hay detrás de este tipo de trabajos”. El “lado malo”, como suele ocurrir con las modas, es que lo “inundan todo” y, en su opinión, no siempre con calidad: “Tenemos que ser capaces de filtrar lo que está bien y lo que está mal, no todo vale”.

Enrique es la segunda generación de Rubio, una gran idea que surgió de una pequeña academia valenciana para enseñar al mundo a escribir con buena letra: “Mi padre, Ramón Rubio Silvestre, creó la empresa hace más de 60 años. Desde el 97, debido a una enfermedad que tuvo, me hice cargo yo. Me apasiona todo lo que hizo. Era profesor mercantil y creó la Academia Rubio en Valencia, donde daba clases de contabilidad y cálculo”.

