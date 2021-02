¡Engañados! Transportistas se encadenan para exigir certificados de operaciones

Los transportistas encadenados han iformaron que ya han dialogado con las actuales autoridades provinciales y de la ATTT, pero aún no hay luces en el camino y la sitiuación económica de ellos según Manuel Zambrano transportistas encadenado en Santiago es caótica, puesto que de ellos son muchas las familias que dependían de sus trabajos. Mixy Diso, secretaria general de la Unión de Transportitsta de Panamá , en la ciudad capital viajó con un grupo de transportistas de esa organización hasta Santiago, para mostrarse solidaria con el problema de sus colegas transportistas y activarse en un movimiento de protestas que podrían desencadenarse en los proximos días si no se busca una solución rápida a este asunto. También otras organizaciones en Veraguas y otras partes de la república se están uniendo a la lucha de los transportistas.

