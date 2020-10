Enfrentamientos con palos y piedras entre transportistas y manifestantes en Paso Canoas

Hasta el momento de ser redactada está nota, se mantenían bloqueando la frontera de Paso Canoas y aseguraron no abrír hasta no llegar a un acuerdo que deje claro que no existirá alza de impuestos y que se desista de préstamos con el FMI, pero que quede plasmado por escrito. La apertura de la frontera entre Panamá y Costa Rica era incierta hasta el cierre de esta nota , los ánimos entre los propios manifestantes y el grupo de transportistas del lado costarricense estaban caldeados.

