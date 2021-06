Enfrentamiento diplomático entre Nicaragua y RD

A través de un comuni­cado de su canciller Denis Moncada, Nicaragua con­sidera que esos son asuntos que solo conciernen al pue­blo y gobierno nicaragüen­ses, y dijo que su respuesta es en nombre de la decen­cia, la sobreranía, la no in­tromisión, no injerencia, y no interferencia, “que de acuerdo a todas las Cartas Internacionales que rigen la vida soberana entre los Esta­dos, nos rigen”.

