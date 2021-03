Enfermeras protestan para exigir hospedaje que reuniera las medidas de bioseguridad

Por su parte, las enfermeras dijeron estar muy decepcionadas de lo ocurrido. Agregaron que están triste de que pasará esta situación y más en un día en el cual se levantaron entre 3:30 a.m., a 4:00 a.m., porque tenían que estar listas a las 5:00 a.m. para que las trasladaran a los centros de vacunación.

Lao señaló que las trabajadoras de la salud tienen hospedaje en otro hotel” pero no quieren ir para allá porque considera que no tiene las medidas de bioseguridad”. Según él todo fue un problema de comunicación porque el hotel en Albrook “no está en la lista de hoteles contratados”.

Luego de este incidente se inició la protesta, ya que sus pertenencias estaban en las habitaciones y no sabían donde dormirían. Se les informó que serían trasladas a un hotel en el área de El Dorado, pero estas se negaron ya que el mismo fue utilizado como hotel hospital para los pacientes de Covid-19 y aseguraban no se había terminado su desinfección.

