Enfermeras piden una mejor coordinación que garantice la atención del personal

Las enfermeras, muchas de las cuales vinieron del interior del país, pasaron la noche de este miércoles en un hotel ubicado en Albrook, pero al llegar la noche de este jueves la administración no las dejó entrar. Luego de este incidente se inició la protesta, ya que sus pertenencias estaban dentro de las habitaciones y no sabían dónde dormirían.

You May Also Like