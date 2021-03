Enfermera cometió un error… ‘El video lo divulgué como un llamado de atención’

Luego de que ayer circulara un video en el que se ve que una enfermera no aplicó una vacuna contra el COVID-19 a un señor en el Parque Omar, la viceminista Ivette Berrío comentó que la enfermera cometió un error, “si observan, está explicando detalles al señor, se esmera porque reciba toda la información, eso pudo haberla distraído; esto sin contar desde qué hora está realizando esta labor y cuántos ciudadanos había atendido ya. Errar es de humanos”.

A la vez agradeció por la rápida acción del equipo, “el Señor fue localizado gracias a Dios, y será vacunado por supuesto. Con nuestra disculpas por el incidente. Nadie en esta profesión, desea afectar de ninguna manera a quienes atendemos. Seguimos adelante”, explicó en su cuenta de Twitter.

Por su parte el señor Venancio Caballero, quien es profesor de la Facultad de Comunicación Social y con discapacidades visuales y auditivas, comentó a Telemetro que su denuncia buscaba hacer un llamado de atención al Ministerio de Salud y a la población.

“Lo hice como una denuncia, soy una persona que no pertenezco a ningún partido político. Pero este incidente lo divulgue como ciudadano, como una advertencia a otros ciudadanos para que presten atención. No estoy haciendo campaña y no haré campaña para que la gente no se vacune, al contrario, creo en la vacuna, pero me indignó que por tantas cosas que he pasado con mi salud, me pasara esto a mí. Yo solamente estaba divulgando para que la gente esté más atento a este procedimiento”, explicó a la televisora.

Cuenta que el video fue realizado para compartirlo con su familiares, quienes fueron los que les comunicaron que no le habían puesto la vacuna. “Ingenuamente hice un video para presentárselo a mi familia y decir: ‘caramba, me vacuné’. Obtuve una tristeza cuando lo envié a grupos familiares, entre los que hay médicos y enfermeras, y me dicen: ‘a ti no te vacunaron’”, comentó.

“Queda la duda razonable, no sé si a algunas otras personas les ha pasado lo que a mí me pasó”, añadió.

Hoy, a la 1:00 p.m., personal del Minsa irá a vacunar a Caballero a su apartamento.