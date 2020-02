Enfermedades raras: ¡actuemos ya! | La Prensa Panamá

La excusa de que no hay dinero no tiene cabida cuando existen cúmulos de escándalos por malversación de fondos públicos. Hay dinero para echárselo en el bolsillo de forma ilegal, pero no para tratar a nuestros pacientes. Esto es una vergüenza que solo denota la rapacidad de algunos. Ojalá asumamos la responsabilidad generacional que nos ha impuesto el destino, aprendiendo a cuidarnos a nosotros mismos, pues “ellos” somos “todos”.

Las enfermedades raras son un aspecto del manejo médico especializado al cual se ha abocado el conocimiento de punta en los países más avanzados, cuyos habitantes disfrutan del cuidado de un Estado protector que los acaricia a cada uno como una madre cuida a sus hijos. Nosotros, los habitantes de Panamá, no merecemos ser tratados como ciudadanos de segunda categoría, que no merecen los frutos de los avances más recientes de la ciencia.

