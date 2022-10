Enfermedades que matan por el consumo de tabaco, más allá del cáncer de pulmón

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el consumo de tabaco es la primera causa evitable de enfermedad, invalidez y muerte prematura en el mundo. Vuelvo a recordar la frase del Insalud de hace muchos años: “Tabaco o Salud: Tú decides”. También recuerdo la foto de un niño respirando oxigeno por cánulas nasales que se acompañaba de esta frase: “Cuando no puedes respirar no hay nada que importe más”, de la ATS (American Thoracic Society).

