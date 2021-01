¿Enferman a la vez? ¿Tienen los mismos genes? ¿Se leen la mente? Mitos y verdades sobre los gemelos ‘idénticos’

Uno de cada 250 nacimientos que se producen en el mundo dan lugar a dos gemelos monocigóticos, es decir, dos niños o niñas iguales -o casi- fruto de la división de un óvulo fecundado. En torno a los gemelos, circulan una serie de creencias y mitos, muchas de ellas medias verdades o directamente falsos mitos porque, ¿quién no ha escuchado alguna vez que los gemelos tienen telepatía, que se enferman a la vez o que se inventan su propio idioma?

¿Los gemelos idénticos tienen los mismos genes?

Eso es lo que pensaba la ciencia, y tiene lógica, pues si un óvulo fecundado se divide en dos, lo normal es pensar que se va a dividir en dos partes genéticamente iguales, y más cuando se trata de dos personas que, a simple vista, parecen iguales. Sin embargo, los gemelos no son al 100 por 100 idénticos genéticamente, como ha confirmado un estudio publicado en la revista Nature. Esta investigación secuenció el ADN de 380 pares de gemelos y descubrió que entre ellos había una media de 5,1 mutaciones nuevas (no heredadas). Estas mutaciones surgían en las primeras semanas del desarrollo del embrión, una vez dividido el óvulo en dos, por eso se presentan en un gemelo y no en el otro. Estas diferencias genéticas, además de producir pequeñas diferencias en su aspecto físico -que para muchos será imperceptible- puede ser determinante, por ejemplo, para que uno de los dos gemelos tenga una mayor predisposición a padecer determinadas enfermedades que el otro. Por este motivo, los gemelos pueden ser parecidísimos, pero no clones, como demuestra también que no compartan huellas digitales.

¿Tienen telepatía?

Es cierto que los gemelos idénticos suelen tener una relación muy estrecha, mucho más que la de dos mellizos, aunque sean del mismo sexo. Eso puede provocar situaciones curiosas en las que los dos digan los mismo al mismo tiempo, que se compenetren muy bien, pero eso es fruto de compartir muchas horas juntos y de conocerse muy bien, no de la telepatía, un fenómeno que, además, la ciencia no reconoce que exista. Lo que sí es cierto es que muchas veces comparten aficiones o gustos, pero no se sabe qué parte de estos gustos es congénita y cuál fruto de vivir en el mismo habiente y experimentar las mismas cosas.

¿Crean su propio idioma?

Más que un lenguaje, se trata de una manera de comunicarse muy rudimentaria. Se llama criptofasia y se da durante los primeros años infancia, cuando los bebés están aprendiendo a hablar e incluso a veces ralentiza el proceso del habla. Pero no se trata de un lenguaje secreto ni mágico, sino una forma de expresarse que nace de manera espontánea y que desaparece una vez que los niños aprenden a hablar bien su lengua materna. Tampoco es un ‘lenguaje’ exclusivo de los gemelos, sino que se da en cualquier pareja de bebés que crezcan juntos

¿Pueden ser niño y niña?

Puesto que los gemelos son fruto de la división de un óvulo fecundado cuyo sexo ya está determinado, no es posible que dos gemelos sean de sexos distintos. Esto ocurre con gemelos dicigóticos (mellizos), que son fruto de la fecundación de dos óvulos. La única y rarísima excepción sería que se produjera un síndrome de Turner, en la que uno de los embriones pierde total o parcialmente el par cromosómico X. En este caso, uno de los gemelos sería cromosómicamente niño y el otro, niña, aunque la niña no llegará a desarrollarse sexualmente.

¿Interactúan desde el útero?

Esto es cierto, y ocurre también en los dicigóticos o mellizos, aunque se encuentren en sacos distintos. En las ecografías 4D se puede ver claramente cómo se tocan, e incluso como se acarician y hasta se pueden dar patadas o codazos. Esto ocurre ya desde las 14 semanas de gestación.

¿Enferman a la vez?

A no ser que los gemelos compartan alguna enfermedad genética, no enferman a la vez más que dos hermanos que compartan mucho tiempo juntos, habitación, colegio… Y a lo largo de la vida, aún menos, pues en el cómo y cuándo enfermamos, influye mucho el estilo de vida, y según van creciendo, los gemelos tienden a hacer vidas más separadas. Esto provoca también que, según crezcan, especialmente en la vida adulta, cada vez se diferencien más físicamente. Tampoco es cierto que a ambos les duelan las mismas cosas a la vez. Esto es, sobre todo, fruto de la empatía que sienten el uno por el otro.

¿El uno es el reflejo del otro?

Hasta en el 25% de los gemelos se observa que tiene lo que se conoce como ‘apariencia espejo’, es decir, que presentan características físicas al lado opuesto. Si uno tiene un lunar en la mejilla izquierda, el otro lo tendrá en la derecha, si uno es zurdo el otro diestro… Se desconoce a ciencia cierta por qué sucede, pero se cree que se debe a que el cigoto se divide tardíamente, entre el día 9 y el 12 después de la concepción.

¿Mueren a la vez, o en un breve espacio de tiempo?

Se han dado casos de gemelos que han muerto a la vez, en sitios muy alejados y en circunstancias parecidas, pero si han trascendido es precisamente por eso, por su excepcionalidad. En el mundo existen unos 100 millones de gemelos y la inmensa mayoría de ellos no mueren a la vez ni en un breve espacio de tiempo.