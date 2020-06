La aplicaciónde citas Badoo ha lanzado una nueva función de seguridad que detecta el envío de imágenes no solicitadas de partes sexuales masculinas, ofreciendo a los usuarios la opción de abrir y visualizar este contenido o por el contrario evitarlo por completo.

La nueva herramienta, denominada Detector Privado, se ha creado e implementado con el objetivo de dar respuesta “a una tendencia que resulta desagradable para numerosos usuarios”, dice la empresa en una nota de prensa.

Badoo refuerza con esta medida la ciberseguridad de su plataforma y espera conseguir que “los usuarios se lo piensen dos veces antes enviar este tipo de imágenes explícitas” gracias a esta herramienta, la primera que se desarrolla en el sector de las citas.

Para conseguir el resultado, “el Detector Privado se basa en tecnología de inteligencia artificial para capturar imágenes explícitas en tiempo real, con una precisión del 98%”, informa la compañía. La función difumina automáticamente la imagen y alerta al receptor de que se les ha enviado una imagen con contenido explícito, para que puedan decidir si ver la fotografía, bloquearla o reportarla al equipo de moderación de Badoo.

Tal y como explica Pablo Delgado, director de Marketing de Badoo para España y Latinoameríca, la seguridad de los usuarios es “de suma importancia” para ellos y por ello buscan estar “a la vanguardia de los avances tecnológicos que permiten ayudar a protegerles”. El Detector Privado se suma al “amplio abanico” de funciones de seguridad de Badoo, como son la verificación del perfil mediante selfie, moderación de imágenes y límites de chat.

La aplicación da a conocer esta función de seguridad a través de una parodia de un anuncio televisivo protagonizada por Jordi El Niño Polla. Badoo

Afrontando un tema muy serio con humor

Para informar sobre el lanzamiento del Detector Privado, Badoo ha creado un vídeo basado en los emblemáticos anuncios de teletienda al más puro estilo de los ochenta. Producido por Neurads, el vídeo muestra en su primera mitad “a un presentador hortera, vendiendo lo que parece ser un filtro fotográfico para embellecer tu pene, y animar fotos fálicas antes de enviarlas”. Para el doblaje de esta parte del video, Badoo ha contado con la voz de Iván Sánchez, más conocido en internet como Loulogio.

Durante el vídeo, el anuncio es interrumpido de repente por su director, papel interpretado por el actor porno español Jordi El Niño Polla (Jordi ENP), quien deja claro que “el filtro real es en realidad el Detector Privado, diseñado para bloquear imágenes no deseadas por destinatarios desprevenidos”.

“A ver, tú no te bajarías los pantalones delante de una extraña en medio de la calle, ¿no? Así que, ¿por qué ibas a hacerlo en internet? No tiene gracia, no es de ser muy listos y como tíos, la verdad, podemos hacerlo mejor”, dice Jordi ENP en la producción, que intenta concienciar acerca de este hábito, y que concluye: “El consentimiento es la clave, tanto dentro como fuera de la red”. Así, el mensaje de la campaña es contundente: recibir una foto no deseada de unos genitales no es cosa de risa.